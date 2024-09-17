Deniz Akkaya'ya Kızına Şiddet Cezası - Son Dakika
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Deniz Akkaya'ya Kızına Şiddet Cezası

Eski manken Deniz Akkaya, kızına şiddet uygulaması nedeniyle 4 ay 27 gün hapis cezası aldı.

17.09.2024 20:01
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Eski manken Deniz Akkaya'ya kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezası

İSTANBUL - Eski manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski manken Deniz Akkaya'nın 15 yaşındaki kızı A.Ö.'ye şiddet uyguladığı iddiasıyla 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada karar çıktı.

İçinde demir termos bulunan çanta silah sayıldı

Mahkeme, olay günü Akkaya ile kızı A.Ö.'nün aralarında kimin başlattığı belli olmayan şekilde tartışma çıktığını, tartışma sırasında Akkaya'nın saldırıda kullanılmaya elverişli olan ve silahtan sayılan içinde demir termos bulunan çantayı ve kablosuz kulaklığı mağdura fırlattığını, ayrıca mağdura tekme ile tokat atıp boğazını sıktığını belirtti.

4 ay 27 gün hapis cezası

Mahkeme, bu gerekçelerle Akkaya'yı, kızı A.Ö.'nün kendisinden şikayetçi olmadığını da dikkate alarak 'altsoya karşı silahla basit yaralama' suçundan 4 ay 27 gün hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Deniz Akkaya'ya Kızına Şiddet Cezası - Son Dakika

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