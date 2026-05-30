Deniz Fidan Hayatını Kaybetti

Mardin'in Savur ilçesinde otomobilin çarptığı 6 yaşındaki Deniz Fidan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hisarkaya Mahallesi'nde 6 yaşındaki Deniz Fidan'a otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Fidan, Savur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN