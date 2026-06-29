Deniz Göktaş'a Dini Değerleri Aşağılama Soruşturması - Son Dakika
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Deniz Göktaş'a Dini Değerleri Aşağılama Soruşturması

29.06.2026 17:07
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İstanbul Başsavcılığı, komedyen Deniz Göktaş hakkında dini değerleri aşağılama suçundan soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son stand-up gösterisi nedeniyle gündeme gelen komedyen Deniz Göktaş hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son stand-up gösterisi nedeniyle kamuoyunda tartışmalara konu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçu kapsamında başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturmanın, sosyal medyada paylaşılan gösteriye ilişkin görüntüler ve yapılan değerlendirmeler doğrultusunda resen başlatıldığı, adli sürecin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deniz Göktaş'a Dini Değerleri Aşağılama Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muammer Müslim Bilmem Muammer Müslim Bilmem:
    Kadın komedyen olduğu için mi bu kadar ses çıkıyor insanlar, erkekler aynı şeyi söylese kimse sesini çıkarmaz 0 0 Yanıtla
  • Evren Erze Evren Erze:
    Ayy be komşu gibi insanlar var, birisi stand-up yapıyor hemen soruşturma açıyorlar, zamanında biz hoşgörülü insanlar vardık yahu ?? 0 0 Yanıtla
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