Deniz Işın: Ayşe Barım'dan mağdur edilmedim - Son Dakika
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Deniz Işın: Ayşe Barım'dan mağdur edilmedim

Deniz Işın, savcılık ifadesinde Ayşe Barım'ın işine engel olmadığını belirtti.

21.01.2025 13:17
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Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla dinlenen oyuncu Deniz Işın'ın ifadesi ortaya çıktı. Işın Savcılıktaki ifadesinde, "Ayşe Barım tarafından işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımım ise sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkat çekmek amaçlıdır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın 'çalışma hürriyetinin ihlali' ve 'şantaj' gibi iddialara ilişkin olduğu öğrenilirken, Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Mağdur sıfatıyla ifade verdi

Geçtiğimiz günlerde tanık sıfatıyla ifade veren Serenay Sarıkaya'nın ardından bu kez oyuncu Deniz Işın 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Burada yaklaşık 30 dakika ifade veren Işın, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

"Paylaşımı aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızın yer aldığı sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım"

Öte yandan Işın'ın Savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Işın'ın ifadesinde, "Ben yaklaşık 7 yıldır sinema ve film sektöründe oyunculuk yapmaktayım. Ayşe Barım' tanırım, kendisi menajerlik şirketi sahibidir. Ayşe Barım ile daha önce bir kez karşılaştık kendisinin sahibi ve yetkilisi olduğu şirketle daha önce aramızda herhangi bir sözleşme yapılmadı ve bu şirket benim adıma sözleşme görüşmelerinde bulunmadı. Bana sormuş olduğunuz paylaşımı yine aynı sektörde birlikte çalıştığımız oyuncu arkadaşlarımızın yer aldığı sektörde bir tekelleşmenin söz konusu olduğuna dair sohbet ortamında söylemiş oldukları iddialar üzerine paylaştım. Söz konusu durum sektörümüzün önde gelen sorunlarından biri olduğu için oyuncu arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman sık sık bu konu dile getirilir. Ben de bunu paylaşmak istedim" dedi.

"Barım'ın geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım"

Işın ifadesinin devamında ise, "Ayşe Barım tarafından yer aldığım projeden cebir veya tehdit kullanarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla çıkartılmam söz konusu olmadı. Aynı şekilde şahsın aynı sektörde birlikte çalıştığımız diğer oyucu arkadaşlarımızın da tehdit veya cebir kullanarak yer aldığı projelerden çıkartılmalarına veya sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna dair bir bilgim yoktur. Yalnızca tam tarihini hatırlamamakla birlikte geçmiş dönemde yer aldığım bir projede yer almamı istemediğine dair bir duyum almıştım ancak ben söz konusu projede yer aldım. Dolayısıyla Ayşe Barım tarafından işime engel olunması veya mağdur edilmem söz konusu değildir. Paylaşımımın ise sektörde var olan bu sorunu gün yüzüne çıkması sebebiyle bu duruma dikkat çekmek amaçlıdır. Kimseden davacı ve şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Deniz Işın: Ayşe Barım'dan mağdur edilmedim - Son Dakika

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