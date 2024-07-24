Deniz polisinden yürekleri ısıtan sokak köpeği kurtarma görevi - Son Dakika
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Deniz polisinden yürekleri ısıtan sokak köpeği kurtarma görevi

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Antalya'da kayalık alanda mahsur kalan sokak köpeği, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Köpek, kendisini kurtaran dalgıç polisin yanından bir an olsun ayrılmadı.

24.07.2024 11:37
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Deniz polisinden yürekleri ısıtan sokak köpeği kurtarma görevi

Kendisini kurtaran dalgıç polisin yanında ayrılmadı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 30 metrelik falezlerin dip noktasında ki kayalık alanda mahsur kalan sokak köpeği deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde Düden Şelalesinin denizle buluştuğu noktada meydana geldi. Bir vatandaş sahipsiz bir sokak köpeğinin yaklaşık 30 metrelik falezlerde en alt noktada kayalıklarda mahsur kaldığını görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi. Botla Düden Şelalesi'nin döküldüğü noktaya giden deniz polisi kayalık alanda bulunan sokak köpeğini kısa süreli çalışma sonucu bulunduğu noktadan kurtardı. Vücudunda yaralar olduğu görülen ve botla Yat Limanı'na getirilen köpek, kendisini kurtaran dalgıç polisin yanından bir an olsun ayrılmadı.

Kaynak: İHA

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