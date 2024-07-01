Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı - Son Dakika
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Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı

Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı

Edirne'nin Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan bir tatilci, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle açığa doğru sürüklendi. Sahilde bulunan yakınları, adamı göremeyince yardım istedi. Tesis işletmecisi ve yakınları, tekneyle denize açılarak halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

01.07.2024 08:40
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Tatil için Yayla köyü sahiline gelen ismi öğrenilemeyen bir kişi, deniz yatağında uyuyakalınca olanlar oldu. Adamı aramak için tekneyle denize açılanlar, halen uyumaya devam eden kişiyi kurtardı.

2 MİL ÖTEDE BULUNDU

Uyuyakalan kişi, kuvvetli rüzgar ve dalgaların da etkisiyle açığa doğru sürüklendi. Sahilde bulunan yakınları, bir süre sonra deniz yatağı ve adamı göremeyince bulundukları tesisin işletmecisinden yardım istedi. Tesis işletmecisi Mustafa Altunhan ve yakınları, tekneyle denize açılarak kıyıdan yaklaşık 2 mil açıkta deniz yatağının üzerinde halen uyumakta olan tatilciye ulaştı.

YAKINLARININ SESLENMESİYLE UYANDI

Deniz yatağında uyumaya devam eden kişi, yakınlarının kendisine seslenmesi üzerine uyandı. Uyandırıldıktan sonra tekneye alınan tatilci, daha sonra kıyıya götürüldü. Açığa sürüklenme ve kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DAHA ÖNCE BAŞKASINI DA KURTARMIŞLAR

Mustafa Altunhan, geçen yıl haziran ayında da benzer bir olay yaşadıklarını ve deniz yatağıyla kıyıdan yaklaşık 4 mil açığa sürüklenen bir kişiyi kurtardıklarını söyledi. Altunhan, rüzgar ve dalgalı günlerde denizde dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA

Saros Körfezi, Edirne, Tatil, Turizm, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizde kaybolan yakınını arayanlar akılalmaz manzarayla karşılaştı - Son Dakika

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