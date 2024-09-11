Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Mersin'de gözaltına alınan 1 organizatör tutuklandı, 50 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

11.09.2024 11:02
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Deniz yoluyla yurt dışına çıkmak isterken yakalandılar

Mersin'de gözaltına alınan 1 organizatör tutuklandı, 50 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

MERSİN - Mersin'in Aydıncık ilçesinde, jandarma deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen ile 1 organizatörü yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yaşa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmada, göçmen kaçakçılığı yapan 1 organizatörünü tespit etti. Jandarma ekipleri, sürdürdüğü geniş çaplı araştırma ve takip sonucunda, deniz yoluyla yurt dışına geçiş yapılacağı esnada Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ile 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen organizatör tutuklanırken, 50 düzensiz göçmen ise Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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