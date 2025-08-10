Denizde Boğulan Üniversite Öğrencisi

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği öğrencisi Berkan Aslan, staj yaptığı gemiden serinlemek için denize girdikten sonra boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, staj için bir gemide bulunan Berkan Aslan, serinlemek amacıyla denize girdi. Bir süre sonra Aslan'ın kaybolduğunu fark eden gemi mürettebatı, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda genç mühendisin cansız bedenine ulaşıldı. - MERSİN