Denizde Can Pazarı: Genci Kurtaran Vatandaş Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
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Denizde Can Pazarı: Genci Kurtaran Vatandaş Boğulma Tehlikesi Geçirdi

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Giresun'un Görele ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren bir genci kurtarmaya çalışan Mustafa Uğurlu, dalgalarla mücadele ederken akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Uğurlu'yu kurtarmak için beline ip bağlayarak denize girdi. İki kişi de sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek kurtarıldı.

30.09.2024 15:06  Güncelleme: 15:19
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Boğulma tehlikesi geçiren genci kurtardı, kendisi dalgalara kapıldı

Dalgalara kapılan şahsı kurtarmak için itfaiye eri beline ip bağlayarak denize girdi

Karadeniz'de yaşanan can pazarı cep telefonu kameralarına yansıdı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde, uyarılara rağmen denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Genci kurtarmaya çalışan bir vatandaş ise dalgalarla bir saat boyunca mücadele etti. O anlar, sahilde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, Görele ilçesinin İsmailbeyli köyü Denizkızı Plajında yaşandı. Alınan bilgiye göre, serinlemek için denize giren 19 yaşındaki S.Ö., akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Mustafa Uğurlu, denize girerek S.Ö.'yü kurtarıp kıyıya çıkarmayı başardı. Ancak Uğurlu, dalgaların şiddetiyle akıntıya kapılarak denizden uzur süre çıkamadı. Olay yerine ihbar üzerine Görele Belediye İtfaiyesi, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat boyunca dalgalarla boğuşan Mustafa Uğurlu'yu kurtarmak için itfaiye eri, beline ip bağlayarak denize girdi. Vatandaşların yardımıyla Uğurlu ve itfaiye eri kıyıya çekildi.

Denizde yaşanan bu can pazarı, sahildeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. Yapılan ilk müdahalelerde hem S.Ö.'nün hem de Mustafa Uğurlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Denizde Can Pazarı: Genci Kurtaran Vatandaş Boğulma Tehlikesi Geçirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizde Can Pazarı: Genci Kurtaran Vatandaş Boğulma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

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