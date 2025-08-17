Denizde Kaybolan Şahıs İçin Arama Devam Ederken Yasağa Rağmen Denize Girenler

İstanbul Karaburun Sahili'nde denizde kaybolan şahsı arama-kurtarma çalışmaları sürürken, denize giriş yasağına ve uyarılara rağmen bazı vatandaşların fotoğraf çekilmek için suya girmeleri ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Karaburun Sahili'nde denize giren bir kişi dalgaların arasında gözden kaybolmuştu. Kısa sürede akıntıya kapılan şahıs için Sahil Güvenlik ekipleri botlarla denizde, diğer ekipler ise kıyıda arama faaliyeti başlatmıştı. Denizde kaybolan Nureddin Toraman'ı arama çalışmalarında üçüncü gün geride kalırken, Karaburun Sahili'nde denize girme yasağı ise devam ediyor. Bugün Sahil Güvenlik ekipleri Karaburun açıklarında arama çalışması yaptığı esnada yüksek dalga boyuna aldırış etmeyen birçok vatandaş ve çocuk fotoğraf çekilmek uğruna canlarını tehlikeye attı. Vatandaşların bel hizasına kadar denize girerek fotoğraf ve video çekmeye devam ettikleri görüldü.

Öte yandan denizde kaybolan Nureddin Toraman'ın da sahilde fotoğraf çekilmek için bel hizasını aşacak seviyede suya girdiği ve dalgalara kapılarak açığa sürüklendiği öğrenildi. - İSTANBUL