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Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
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Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlık ve kayalık alanda gezen bir karaca denize düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilen karaca, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerle Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılan karaca, ekipler tarafından kontrol edildikten sonra doğaya salındı.

Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı
29.01.2024 - 23:23,
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Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı

BARTIN - Bartın'da denize düşen karaca vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesi Göçkündemirci sahilinde ormanlık ve kayalık alanda gezen karaca denize düştü. Dalgalarla birlikte açığa sürüklenen karacayı gören vatandaşlar cep telefonu ile o anları kaydederek, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Dalgaların bu kez kıyıya doğru sürüklediği karaca, vatandaşların yardımıyla kıyıya kadar götürüldü. Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yardımıyla karaca kumsala çıkarıldı.

Kurulanıp, yarası olup olmadığı kontrol edilen karaca, gerekli müdahalenin ardından ise doğaya salındı.

Kaynak: İHA
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