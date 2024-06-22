\'Denize girmeyin\' uyarısının yapıldığı Samsun\'da 1 kişi kayboldu, 11 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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'Denize girmeyin' uyarısının yapıldığı Samsun'da iki günde 1 kişi kayboldu, 11 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun Valiliği artan rüzgar nedeniyle dün vatandaşlara 'denize girmeyin' uyarısında bulunmuştu. Kolluk kuvvetleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar da megafon ve hoparlörler ile sahildeki vatandaşlara sürekli uyarılar yaparken, sabahın ilk saatlerinden itibaren 112'ye ihbarlar gelmeye başladı. Dalgalı denize aldırmayan ve çoğunluğunu şehir dışından gelen insanların oluşturduğu 11 kişi farklı mevkilerde boğulma tehlikesi geçirdi. Atakum ilçesinde farklı noktalarda boğulma tehlikesi geçiren 7'si kadın toplam 11 kişi vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından boğulmak üzereyken son anda kurtarılarak sahile çıkartıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşlar, ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dün Samsun'un Terme ilçesinde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 22 yaşındaki Cihan Yılmaz'ı arama çalışması devam ediyor.

Samsun'un iki günlük serinleme bilançosu ise 11 boğulma tehlikesi ve 1 kayıp olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN