Denizli Acıpayam'da 2 Katlı Evde Yangın Çıktı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın Denizli'nin Acıpayam ilçesi Güney mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bugün öğlenden sonra 2 katlı binanın 2'ci katında yangın meydana geldi. Çevrede ki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanma olmazken alevler paniğe neden oldu. Alevlerin etkisinde kalan bina kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanılacağı öğrenildi. - DENİZLİ