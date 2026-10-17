Denizli Acıpayam\'da kamyon şarampole savruldu, sürücü hafif yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole savrulan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Denizli- Antalya karayolu Alaattin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli istikametinden Acıpayam yönüne doğru seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon, Alaattin Mahallesi yakınlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı.