Denizli-Afyonkarahisar Karayolu\'nda Yol Çalışmaları

Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda Havalimanı Kavşağı ile Çardak Işıklı Kavşağı arasındaki 2 bin 650 metrelik kesimde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak tek platformdan çift yönlü sağlanıyor. Özellikle Afyonkarahisar yönünde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, Çardak Havalimanı'nı kullanacak vatandaşların seyahatlerini erken planlamaları istendi.

Denizli-Afyonkarahisar Devlet Karayolu üzerinde Havalimanı Kavşağına 400 metre kala başlayıp Çardak Işıklı Kavşağı'nın 500 metre ilerisinde sona eren 2 bin 650 metrelik bölümde yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle trafik akışı, Denizli istikametine ait yol üzerinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Yolun daraltılması sebebiyle Afyonkarahisar yönünde Bozkurt Akıllı Kavşağı'ndan başlayarak çalışma alanının sonuna kadar zaman zaman yoğun araç kuyrukları meydana geliyor. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak geçiş süresinin yaklaşık 1 saate kadar uzayabildiği belirtildi.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüler ile özellikle Çardak Havalimanı'na gidecek yolcuların gecikme ihtimalini dikkate alarak seyahatlerini önceden planlamalarının önem taşıdığını vurguladı.

Yüklenici firma tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarının yaklaşık 1,5 ay daha devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, çalışma alanlarında hızlarını düşürmeleri, mümkün olması halinde alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak yola çıkmaları istendi. - DENİZLİ