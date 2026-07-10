Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda Yol Çalışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda Yol Çalışmaları

Denizli-Afyonkarahisar Karayolu\'nda Yol Çalışmaları
10.07.2026 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü geçişle sağlanıyor, sürücüler dikkatli olmalı.

Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda Havalimanı Kavşağı ile Çardak Işıklı Kavşağı arasındaki 2 bin 650 metrelik kesimde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak tek platformdan çift yönlü sağlanıyor. Özellikle Afyonkarahisar yönünde zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşurken, Çardak Havalimanı'nı kullanacak vatandaşların seyahatlerini erken planlamaları istendi.

Denizli-Afyonkarahisar Devlet Karayolu üzerinde Havalimanı Kavşağına 400 metre kala başlayıp Çardak Işıklı Kavşağı'nın 500 metre ilerisinde sona eren 2 bin 650 metrelik bölümde yol yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmalar nedeniyle trafik akışı, Denizli istikametine ait yol üzerinden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Yolun daraltılması sebebiyle Afyonkarahisar yönünde Bozkurt Akıllı Kavşağı'ndan başlayarak çalışma alanının sonuna kadar zaman zaman yoğun araç kuyrukları meydana geliyor. Trafik yoğunluğuna bağlı olarak geçiş süresinin yaklaşık 1 saate kadar uzayabildiği belirtildi.

Yetkililer, güzergahı kullanacak sürücüler ile özellikle Çardak Havalimanı'na gidecek yolcuların gecikme ihtimalini dikkate alarak seyahatlerini önceden planlamalarının önem taşıdığını vurguladı.

Yüklenici firma tarafından yürütülen yol yapım çalışmalarının yaklaşık 1,5 ay daha devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Sürücülerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, çalışma alanlarında hızlarını düşürmeleri, mümkün olması halinde alternatif güzergahları tercih etmeleri ve trafik yoğunluğunu göz önünde bulundurarak yola çıkmaları istendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, 3. Sayfa, Denizli, Ulaşım, Trafik, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda Yol Çalışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi Firari hükümlü polisten kaçmak için 4 metreden atladı, hastaneden cezaevine gönderildi
Beyaz Saray’dan Trump ve Erdoğan paylaşımı Beyaz Saray'dan Trump ve Erdoğan paylaşımı
İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını “Günaydın“ notuyla paylaştı İsrail askeri Filistinli esire işkence yaptı, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı
Isparta’da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı Isparta'da korkutan yangın, alevler ormana sıçradı
Mehmet Uçum’dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var Mehmet Uçum'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı: Geliştirilmesi gereken yönleri var
Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL Samsun sahillerini süsleyen kum zambağını koparan yandı: Cezası 699 bin TL

16:44
Kulisler kaynıyor İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var
15:40
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar’dan yeni adım
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım
15:38
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
14:30
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
Kız çocuğunun istismar edilerek öldürülmesi ülkeyi ayağa kaldırdı
14:09
Büyük başarı Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
Büyük başarı! Aynı okuldan 3 öğrenci 500 tam puan aldı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 17:26:43. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli-Afyonkarahisar Karayolu'nda Yol Çalışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.