Denizli'nin Buldan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücü yaralandı.
Buldan Kurudere Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yaşanan trafik kazasında, S.Y. (28) isimli sürücü yönetimindeki 45 H 5345 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Traktör, tarla yolunun kenarına devrilerek takla attı. Şans eseri kazadan yaralı kurtulan S.Y. Buldan Göğüs Hastanesine kaldırılırken hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli Buldan'da traktör devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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