Denizli Buldan'da Yangın Kontrol Altına Alındı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Buldan'da Topdamı mevkiinde otluk alanda başlayan örtü yangını, kısa sürede çalılık ve ormanlık alana sıçradı. Hızla yayılan yangına Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Vatandaşların da kendi imkanlarıyla destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da tamamlanan yangın tamamen söndürüldü. - DENİZLİ