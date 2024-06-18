Denizli Buldan'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Denizli Buldan'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde başlayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

18.06.2024 07:08
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Buldan'da Topdamı mevkiinde otluk alanda başlayan örtü yangını, kısa sürede çalılık ve ormanlık alana sıçradı. Hızla yayılan yangına Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi. Vatandaşların da kendi imkanlarıyla destek verdiği söndürme çalışmaları sonucu, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da tamamlanan yangın tamamen söndürüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli Buldan'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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