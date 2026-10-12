Denizli Çivril'de silahlı çatışmada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı, 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Denizli Çivril'de silahlı çatışmada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı, 8 şüpheli yakalandı

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Denizli Çivril\'de silahlı çatışmada 1\'i çocuk 5 kişi yaralandı, 8 şüpheli yakalandı
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Denizli Çivril'de geçmişten gelen husumet bulunan iki komşu aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı. Polisin güçlükle ayırdığı olayda kaçan şüphelilerden 8'i gözaltına alınırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Denizli'de aralarında geçmişten gelen husumet bulunan iki komşu aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1', çocuk 5 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliler ise aranıyor.

Olay, Çivril ilçesi Hamam Mahallesi Prof. Dr. Mehmet Karahasan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçmişte kız alıp verme konusundan aralarında husumet bulunan iki komşu aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki grupta birbirlerine silahla ateş açtı. Çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. polis ekiplerinin güçlükle araya girdiği olayda 15 yaşındaki E.C.D., M.T., S.D., ve B.D., yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis gelince kaçıştılar

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerini gören şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan şahsıların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışma sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Çivril'de silahlı çatışmada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı, 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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