Denizli Çivril'de traktör ve ilaçlama makinesi yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli Çivril'de traktör ve ilaçlama makinesi yangında kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril\'de traktör ve ilaçlama makinesi yangında kullanılamaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde park halindeki traktörde akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürülen yangında traktör ve bağlı ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi.

Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında traktörle birlikte bir ilaçlama makinesi de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koçak Mahallesi'nde akşam saatlerinde İbrahim Yılmaz'a ait park halindeki traktörden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden traktör sahibi ve mahalle sakinleri, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak alevlerin sardığı traktör ile bağlı bulunan ilaçlama makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında mahalle sakinlerinin alevleri söndürmek için yoğun çaba gösterdiği, yangının çevredeki evlere sıçramamasının ise herhangi bir faciayı önlediği belirtildi.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Traktörde meydana gelen hasarın boyutunun, yapılacak değerlendirmelerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Koçak Mahallesi3. SayfaDenizliİtfaiyeÇivrilGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
12:28
Manisa’da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Manisa'da tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
12:04
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:45:14. #.0.3#
SON DAKİKA: Denizli Çivril'de traktör ve ilaçlama makinesi yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei