Denizli-Çivril karayolunda motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, tır sürücüsü teslim oldu

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Denizli- Çivril karayolu Denizler kavşağında motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği kazaya karışan tır sürücüsü teslim oldu. Korku ve panik yaptığı için olay yerinden uzaklaştığını ifade eden sürücünün ilk ihbarı yapan kişi olduğu anlaşıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Çivril Denizli karayolu Denizler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 16 ALV 502 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Aslan Becip, Baklan Denizli kavşağında motosikletin hakimiyetini kaybederek sola savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı kazada, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri sürücü Aslan Becip'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Vefat eden sürücünün cenazesi, savcının olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaza bölgesinde inceleme yapan jandarma ekipleri, yaptıkları kontrollerde olay yerinde fren izlerine rastladı. Motosikletteki hasar ve yoldaki firen izlerinden başka bir aracın daha kazaya karışmış olma ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Jandarma ve Polis Bölge Trafik ekipleri kaza ile ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Kazaya ilişkin çalışmaların sürerken, kazaya karışan diğer araç sürücüsü ise teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan D.Y., jandarma ekiplerine Çivril ilçesindeki ikametinde teslim oldu. Çal İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen D.Y, ilk ifadesinde kazanın ardından korkması ve paniğe kapılması sonucu kaza yerini terk ettiğini ifade etti. Ayrıca kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ilk ihbarı da kendisinin yaptığını dile getirdi. Sürücünün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ