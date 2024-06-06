Denizli'de 100. Yıl Atatürk Ormanında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Denizli'de 100. Yıl Atatürk Ormanında Yangın Çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanı'nda yangın çıktı. Yangına karadan müdahale eden ekipler, hava desteği bekliyor. Yangın, yerleşim yerlerine, fabrikalara ve bir otele yakın noktada olmasıyla dikkat çekiyor.

06.06.2024 16:54
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Denizli'de kent merkezinde bulunan ve yerleşim yerine yakın noktada olay 100. Yıl Atatürk Ormanında yangın çıktı. Ekiplerin karadan müdahale ettiğine yangına hava desteği bekleniyor.

Yangın, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi Atatürk 100. Yıl Atatürk Ormanından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 16.00 sıralarında duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangın geniş alana yayıldı. Cansiperane müdahale edilen yangın hem yerleşim yerlerine hem de fabrikalara ve bir otele yakın noktada olması dikkat çekti. Yangına havadan helikopter ile müdahale edileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 100. Yıl Atatürk Ormanında Yangın Çıktı - Son Dakika

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