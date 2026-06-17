Denizli'de 12 Avukat Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de 12 Avukat Gözaltına Alındı

Denizli\'de 12 Avukat Gözaltına Alındı
17.06.2026 10:46
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Denizli'de uyuşturucu soruşturması kapsamında Baro Başkanı dahil 12 avukat gözaltına alındı.

Denizli'de Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda Denizli Barosu Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında olduğu 12 avukat gözaltına alınarak, hassas burunlu köpekler ile Denizli Barosu ile avukatların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Gözaltına alınan avukatların ifade işlemlerine başlanacağı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Denizli, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 12 Avukat Gözaltına Alındı - Son Dakika

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