Denizli'de 2 Bin Yıllık Kral Tacı Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de 2 Bin Yıllık Kral Tacı Ele Geçirildi

Geniş Video İzle

Helenistik döneme ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

01.02.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de 2 bin yıllık kral tacı yakalandı

Helenistik döneme ait tarihi eserleri satmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de Helenistik döneme ait 2 bin yıllık kral tacı ile birlikte çok sayıda tarihi eseri satmaya çalışan şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik olarak Sarayköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen operasyonda, ellerinde tarihi eser bulunduran ve bunları satmaya çalıştığı öğrenilen bir şüpheli takibe alındı. Gerekli takibin tamamlanmasının ardından Jandarma KOM ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda, şüpheli S.Ç.'nin kullandığı otomobil kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada gözük kılıfları içerisine gizlemiş 70 gram ağırlığında altın yapraktan oluşan altın kral tacı parçaları ile 2 adet bronz sikke ve 1 adet gümüş yüzük ele geçirdi.

Araçta bulunan sürücü S.Ç. ile C.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, C.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerin incelenmesinde, ele geçirilen altın tacın milattan önce Helenistik dönem 1 ve 3'üncü yüzyıllarda kralların taktığı taç olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kaçakçılık, Helenistik, Jandarma, Denizli, 3-sayfa, Kültür, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de 2 Bin Yıllık Kral Tacı Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
18:02 RTÜK, NOW TV’ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi RTÜK, NOW TV'ye logo değiştirmesi için 30 gün süre verdi
17:58 Türkiye’de de satılan antibiyotikte ’ölüm’ riski Raflardan toplatılıyor Türkiye'de de satılan antibiyotikte 'ölüm' riski! Raflardan toplatılıyor
17:55 İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı İsmail Kartal ilk maçında istediğini alamadı
17:38 Hatay’da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir Hatay'da 43 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi: Ölenlere kanım helaldir
17:30 Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi binlerce çalışanını işten çıkaracak
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
17:04 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
16:56 Trump’tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz Trump'tan bir garip uçak kazası açıklaması: Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 15:07:16. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de 2 Bin Yıllık Kral Tacı Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.