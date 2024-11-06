Denizli\'de 2 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı

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Denizli'de narkotik timleri tarafından üzerlerinde uyuşturucu madde ile yakalan 2 şüpheli tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik timlerinin elde ettiği bilgiler üzerine iki şahıs takibe alındı. Yapılan takibin ardından yakalanan iki şüphelinin ev, araba ve üst aramalarında 5 gram eroin ve 10 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zehir taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ