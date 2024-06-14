Denizli'de 6 İlçede 10 Orman Yangını Çıktı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli Valiliği, bugün 6 ayrı ilçede 6'sı yıldırım düşmesi sonucu olmak üzere 10 ayrı orman yangını çıktığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Bugün öğle saatlerinde Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet, Yeniköy ve Kelleci mahallelerinde, Tavas ilçesine bağlı Nikfer Mahallesi, Kale ilçesi Köprübaşı mevkii, Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'ndeki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu ve Çal'a bağlı Akkent, Acıpayam'a bağlı Kelekçi, Honaz'a bağlı Kocadere ve Pamukkale'ye bağlı Kınıklı mahallelerinde orman yangını başlamıştır. Pamukkale – Cankurtaran mahallesindeki orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimiz ile havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir" denildi. - DENİZLİ