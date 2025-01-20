Denizli\'de Bağ Evinde Yangın: 10 Koyun Kurtarıldı

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Denizli'nin Buldan ilçesinde gece saatlerinde ahşap bağ evinde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında bağ evi kül olurken ağılda bulunan 10 koyun ekipler tarafından telef olmaktan kurtarıldı.

Yangın, Buldan ilçesi Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kestane Deresi bölgesi Gölyatağı mevkiinde bulunan bir ahşap bağ evinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın büyüyerek bağ evine sardı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çabasında bulunurken bir yandan ormanlık alana sıçramaması için yoğun uğraşlar sergiledi.

Yangın neticesinde ahşap bağ evi tamamen yanarken bağ evinin yanında bulunan ağılda bulunan 10 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın yoğun uğraşlar sonucunda ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ