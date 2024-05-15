Denizli'de Boş Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Denizli'de Boş Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli\'de Boş Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına aldı ve ormanlık alana sıçrama riskini önledi. Vatandaşlar, yangının çocuklar tarafından çıkarılmış olabileceğini iddia etti.

15.05.2024 10:26
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Denizli'de boş arazide başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ara ara şiddetlenen rüzgar sebebiyle ormanlık alana sıçrama riski bulunan alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş arazide yangın çıktı. Boş arazide kuru otların tutuşmasıyla yangın rüzgarında etkisiyle bir andan yayıldı. Çevredeki vatandaşlar ise bir yandan kendi imkanlarıyla müdahalede bulunurken, diğer yandan ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle alevler, 100. Yıl Atatürk Ormanı sahasına sıçramadan söndürüldü.

Yangını bölgede oyun oynayan çocukların çıkartmış olabileceğini iddia eden vatandaşlar, "Buraya bakım gerekli, her yıl bunu yaşıyoruz. Otların biçilmesi, temizlik yapılması lazım. Çocuklar başlatmıştır yangını" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Boş Arazi Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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