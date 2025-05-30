Aparttaki gizli kamera skandalında bomba detay! Oğlunu bile kayda almış olabilir - Son Dakika
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Aparttaki gizli kamera skandalında bomba detay! Oğlunu bile kayda almış olabilir

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Aparttaki gizli kamera skandalında bomba detay! Oğlunu bile kayda almış olabilir
30.05.2025 09:33  Güncelleme: 12:08
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Aparttaki gizli kamera skandalında bomba detay! Oğlunu bile kayda almış olabilir
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Denizli'de dairelere casus kameralar yerleştirerek müşterilerinin mahrem görüntülerini izleyip kaydeden apart işletmecisi hakkında şikayetçi sayısı 6'ya yükseldi. İfadesine başvurulan apart işletmecisinin oğlunun ise dairelerdeki düzenekten haberinin olmadığını, zaman zaman kendisinin de daireleri kullandığını söyledi.

Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi 6423. Sokak'ta ikamet eden Murat F. (48), sahibi olduğu bodrum kattaki dairesini 3 odaya bölerek, günlük olarak kiraya verdi.

CASUS KAMERALAR BULUNDU

Apart dairesini kiralayan M.A., yatağında uzanırken duvara monte edilmiş üçlü prizde küçük bir ışık yansıması fark etti. Durumdan şüphelenen M.A., üçlü prizi söktüğünde içerisinde hafıza kartı takılı casus kamera düzeneği olduğunu gördü. M.A., durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

Aparttaki gizli kamera skandalında bomba detay! Oğlunu da mı kayda aldı?

ÇOK SAYIDA KİŞİNİN MAHREM GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Olayla ilgili olarak araştırma başlatan polis ekipleri, apartın üç dairesindeki yatak ve banyoları görecek şekilde monte edilen üçlü prizlerin içerisine gizli kamera düzeneği yerleştirildiğini belirledi. Sökülerek detaylı incelemeye alınan casus kameraların içinde bulunan hafıza kartlarında çok sayıda kişiye ait mahrem görüntüler olduğu belirlendi. Müşterilerinin görüntülerini gizlice kaydeden Murat F., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aparttaki gizli kamera skandalında bomba detay! Oğlunu da mı kayda aldı?

HEDEFİNDE KIZ ÖĞRENCİLER VARDI

Emniyetteki ifadesinde fantezi amacıyla gizli kameraları yerleştirdiğini söyleyen Murat F., yaşanılan durum nedeniyle utandığını ifade etti. Kameraları hem canlı izleyip hem kaydettiğini itiraf eden Murat F.'nin kiralık ilanlarında ise kendisini 'öğrenci dostu' olarak tanıtarak, özellikle kız öğrencileri hedef aldığı ortaya çıktı. Murat F.'ye ait apart dairesinin camında yer alan kiralık apart ilanında özellikle "kız öğrenciye" diye belirtmesi dikkat çekti. Sosyal medyada Murat F.'den şikayetçi olunması için birçok kişi tarafından çağrı yapıldı.

Aparttaki gizli kamera skandalında bomba detay! Oğlunu da mı kayda aldı?

ŞİKAYETÇİ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Mustafa F.'nin oğlu H.B.F.'nin (20) de ifadesine başvuruldu. H.B.F., ifadesinde gizli kameralardan haberinin olmadığını, kendisinin de gizli kameralı apart dairelerini zaman zaman kullandığını söylediği öğrenildi. Murat F.'den şikayetçi mağdur sayısı ise 6'ya yükseldi. Görüntüleri inceleyen ekiplerin mağdurları tespit edilerek Murat F.'den şikayetçi olup, olmayacaklarının sorulacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aparttaki gizli kamera skandalında bomba detay! Oğlunu bile kayda almış olabilir - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    ülkenin her yerinden vıcık vıcık lağım fışkırıyor 3 0 Yanıtla
  • Murat:
    Şimdi soruyorum bunun yaşaması bile haram 2 0 Yanıtla
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