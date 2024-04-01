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Denizli'de CHP İlçe Binasındaki Balkon Çöktü: 8 Partili Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de CHP İlçe Binasındaki Balkon Çöktü: 8 Partili Yaralandı

Denizli\'de CHP İlçe Binasındaki Balkon Çöktü: 8 Partili Yaralandı

Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı. 3'ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.

01.04.2024 00:28  Güncelleme: 00:35
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Denizli'nin Tavas ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı ve 3'ü ağır 8 partilinin yaralandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde, 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık'ın seçim başarısının kutlandığı CHP ilçe binasındaki balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır olmak üzere 8 partili yaralandı.

Kutlamaların yarım kalmasına neden olan balkon kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Kutlamaları kayıt altına alan bir partilinin cep telefonu kamerasına yansıyan kaza anında, üzerinde çok sayıda partilinin bulunduğu balkonun bir anda göçerek, üzerindekilerin yere düştüğü anlar yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Tavas, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de CHP İlçe Binasındaki Balkon Çöktü: 8 Partili Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de CHP İlçe Binasındaki Balkon Çöktü: 8 Partili Yaralandı - Son Dakika
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