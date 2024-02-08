Denizli\'de Cinayet Zanlısı Yakalandı

3.Sayfa

Üç kuruş için dilendirilen filin sahibinden aldığı intikam acı oldu

DENİZLİ (İHA) – Burdur'un Çavdır ilçesinde boşandığı eski eşini önce tüfekle vurup sonra bıçaklayarak öldürüp kayıplara karışan şahsın Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı dağ evinde yapılan operasyonla yakalandı.

Burdur'un Çavdır ilçesinde sabah 08.30 sıralarında bir otelde konaklayan Özlem Şımarık, 14 Ocak tarihinde boşandığı T.Y. isimli eski eşi tarafından otel odasında tüfekle ve bıçakla yaralandı. Şımarık, kaldırıldığı Çavdır Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Meydana gelen kasten öldürme suçuyla ilgili, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan firari T.Y. isimli şahsın ve kaçmasına yardım eden 5 kişinin yakalanmasına yönelik, emniyet ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar neticesinde T.Y isimli şahıs Denizli'nin Çameli ilçe merkezinde bulunan bir dağ evinde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda dağlık alana kaçmaya çalışırken yakalanan T.Y. gözaltına alındı.

Olayda kullanılan suç aleti tüfek ve bıçak şahısla birlikte ele geçirildi. Ayrıca şüpheli şahsın kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 5 kişi yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. - DENİZLİ