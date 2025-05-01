Denizli\'de Çocuk Darp Davası: Şüpheli Tutuklandı

Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki çocuğunu darp ederek hastanelik eden şüpheli tutuklandı. Anne, alkolün etkisiyle çocuğu ile birlikte kendisini de dövdüğünü iddia ettiği erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de birlikte yaşadığı S.B.D.'nin boşandığı eşinden olan 2 yaşındaki A.K.'yi döverek hastanelik ettiği iddia edilen S.D., sevk edildiği adli mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Şüpheli suçlamaları kabul etmezken, anne S.B.D. emniyetteki ifadesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu darp ettiğini ve bu nedenle komşulardan yardım talebinde bulunduğunu söyledi. Ankara'da yaşarken tanıştığı S.D.'nin yanına taşındığını anlatan kadın, aldığı alkolün etkisiyle kendilerini dövdüğünü öne sürdüğü erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

Denizli Valiliğinden 2 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığı olayla ilgili yapılan açıklamada, "30 Nisan 2025 günü Sarayköy ilçemizde bir kadının 2

yaşındaki oğlu ile birlikte Sarayköy Devlet Hastanesine müracaat etmesi sonucu çocukta darp izine rastlanması üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce konu detaylıca araştırılmış, mağdur çocuğun annesi ile yapılan görüşmede birlikte yaşadığı şüpheli şahsın alkollü vaziyette kendisini ve 2 yaşındaki oğlunu darp ettiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, 'kasten yaralama' suçundan çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi. - DENİZLİ