Denizli'de çöp aracıyla direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de çöp aracıyla direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti

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Denizli\'de çöp aracıyla direk arasında sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çöp toplama aracının geri manevrası sırasında araç ile elektrik direği arasında sıkışan 45 yaşındaki temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Belediye, işçinin vefatı sonrası taziye mesajı yayımladı.

Denizli'de çöp toplama aracı ile elektrik direği arasında sıkışan 45 yaşındaki temizlik işçisi Yakup Esen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 45 yaşındaki Yakup Esen, çöp toplama aracının geri manevrası sırasında araç ile elektrik direği arasında sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yakup Esen'i ambulansla Denizli Acil Durum Hastanesine sevk etti. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yakup Esen'in durumu akşam saatlerinde kötüleşti. Burada doktorları tüm müdahalesine rağmen talihsiz işçi hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yakup Esen'in vefatı sonrası Merkezefendi Belediyesi bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden çalışma arkadaşımız Yakup Esen'in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Merkezefendi3. SayfaDenizliGüncelSon Dakika

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