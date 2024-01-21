 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de Dedesi ve Torunu Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de Dedesi ve Torunu Yanarak Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada, takla atan araçta sıkışan dede ve torunu yanarak hayatını kaybetti. Kazada, anne ile diğer kardeş ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden dede ve torununun cenazeleri, Çivril'e bağlı Tekke köyünde toprağa verilecek.

Denizli\'de Dedesi ve Torunu Yanarak Hayatını Kaybetti
21.01.2024 - 12:47,
Abone Ol

Denizli'nin Çivril ilçesine meydana gelen kazada, takla atan araçta sıkışan dede ve torunu yanarak hayatını kaybetti. Aynı ismi taşıyan dede ve torununun hayatını kaybettiği kazada, anne ile diğer kardeş ise yaralandı.

Kaza, Çivril ilçesine bağlı Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 65 yaşındaki Ramazan Mermer idaresindeki otomobil, sürücünün karanlıkta geç fark ettiği virajı alamayarak savruldu. Sürücünün kontrolünü sağlayamadığı araç, şarampole devrilerek bir anda alev aldı. Araçta bulunan sürücünün kızı Mukaddes Mermer, kendi imkanlarıyla bir çocuğunu da yanına alarak yanan araçtan çıkmayı başarırken; dedesiyle aynı adı taşıyan 4 yaşındaki Ramazan ise dedesiyle birlikte araçta mahsur kaldı.

Yanan araçta mahsur kalarak hayatlarını kaybeden dede ve torununun cansız bedenleri, olay yerine çağrılan itfaiyenin yangını söndürmesinin ardından araçtan çıkartıldı. İsimleri ve sonları aynı olan dene ve torununun cenazeleri, Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan anne ve diğer çocuğu ise ambulansla Dinar Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Anne Mukaddes Mermer ve çocuğunun hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Dede ve torununun cenazelerinin, PAÜ Hastanesi Adli Tıp morgunda yapılacak otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çivril'e bağlı Tekke köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Ölüm haberleriyle büyük üzüntüye nenden olan Ramazan Mermer ve torunu minik Ramazan'dan geriye ise fotoğrafları kaldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Tekke Mahallesi, Denizli, Acil Durum, Ölüm, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Dedesi ve Torunu Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 10:58:41. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Dedesi ve Torunu Yanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement