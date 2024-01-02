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Denizli'de Define Avcıları Fotokapana Yakalandı - Son Dakika
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Denizli'de Define Avcıları Fotokapana Yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde define avcıları, kaçak kazı yaparken fotokapana yakalandı. Jandarma ekipleri, fotokapanlara kaydedilen görüntüler üzerine harekete geçerek şahısları suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları ekipmanlar da ele geçirildi.

Denizli\'de Define Avcıları Fotokapana Yakalandı
02.01.2024 - 10:08,
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Denizli'de fotokapana yakalanan define avcılar kaçak kazı yaptıkları esnada jandarma ekiplerine suçüstü yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi Çağış mevkiinde yerleştirilen fotokapanlara define avcılarının görüntüleri kaydedildi. Jandarma ekipleri kendilerine gelen görüntüler üzerine harekete geçerek şahısların bulunduğu bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri R.S., M.E.B., ve C.K., isimli üç kaçak define avcısını suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları el dedektörü, dedektör aparatları, kazma, batarya, boşluk arama cihazı ve kulaklık ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Define Avcıları Fotokapana Yakalandı - Son Dakika


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