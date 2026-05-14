Denizli\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de gerçekleştirilen ve 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosunun canlandırıldığı deprem tatbikatında hazırlıklar ve kurumlar arası koordinasyon yapısı gözden geçirildi.

Denizli Yerel Düzey Deprem Senaryolu Masabaşı ve Saha Tatbikatı, "Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığıdır" anlayışıyla il genelinde 24 saat esasına göre ve gerçek zamanlı olarak büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında icra edilen tatbikatta, tatbikat senaryosu gereği Denizli'de meydana geldiği varsayılan 5.6 büyüklüğündeki depremin; Merkezefendi, Pamukkale, Serinhisar, Tavas ve Honaz ilçelerinde hissedildiği, yapılan saha taramaları neticesinde söz konusu ilçelerde çeşitli derecelerde hasar oluştuğu değerlendirildi.

Tatbikatın masabaşı bölümünün icrası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen alarm ile koordinasyon kurulu üyelerinin ivedilikle İl AFAD Merkezine intikal etmesi ile başladı. Ardından Vali Köşger başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun tarafından senaryoya yönelik genel durum hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Vali Köşger ayrıca Serinhisar, Honaz ve Tavas İlçe Afet Yönetim Merkezleri ile canlı bağlantı gerçekleştirerek sahadaki mevcut duruma ilişkin Kaymakamlarımızdan ilçelerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Canlı bağlantıların ardından Vali Yavuz Selim Köşger, ilgili kurum müdürlerinden deprem anı ve sonrasında yürütülecek çalışmalar, alınan tedbirler, müdahale kapasitesi ve hazırlık seviyelerine ilişkin bilgi aldı. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli afet çalışma gruplarına yönelik masabaşı tatbikatı uygulamasına geçildi. - DENİZLİ