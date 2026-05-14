Denizli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Denizli\'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
14.05.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İl genelinde 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosu, hazırlıklar ve koordinasyon gözden geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de gerçekleştirilen ve 5.6 büyüklüğündeki deprem senaryosunun canlandırıldığı deprem tatbikatında hazırlıklar ve kurumlar arası koordinasyon yapısı gözden geçirildi.

Denizli Yerel Düzey Deprem Senaryolu Masabaşı ve Saha Tatbikatı, "Bugünün tatbikatı, yarının hazırlığıdır" anlayışıyla il genelinde 24 saat esasına göre ve gerçek zamanlı olarak büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında icra edilen tatbikatta, tatbikat senaryosu gereği Denizli'de meydana geldiği varsayılan 5.6 büyüklüğündeki depremin; Merkezefendi, Pamukkale, Serinhisar, Tavas ve Honaz ilçelerinde hissedildiği, yapılan saha taramaları neticesinde söz konusu ilçelerde çeşitli derecelerde hasar oluştuğu değerlendirildi.

Tatbikatın masabaşı bölümünün icrası, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından verilen alarm ile koordinasyon kurulu üyelerinin ivedilikle İl AFAD Merkezine intikal etmesi ile başladı. Ardından Vali Köşger başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun tarafından senaryoya yönelik genel durum hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Vali Köşger ayrıca Serinhisar, Honaz ve Tavas İlçe Afet Yönetim Merkezleri ile canlı bağlantı gerçekleştirerek sahadaki mevcut duruma ilişkin Kaymakamlarımızdan ilçelerin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Canlı bağlantıların ardından Vali Yavuz Selim Köşger, ilgili kurum müdürlerinden deprem anı ve sonrasında yürütülecek çalışmalar, alınan tedbirler, müdahale kapasitesi ve hazırlık seviyelerine ilişkin bilgi aldı. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli afet çalışma gruplarına yönelik masabaşı tatbikatı uygulamasına geçildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
Beşiktaş’a dönecek mi Ernest Muçi’den açıklama Beşiktaş'a dönecek mi? Ernest Muçi'den açıklama
Fatih Tekke’den Montella’ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler Fatih Tekke'den Montella'ya çağrı: Herhalde artık milli takıma davet ederler
İstanbul’da taksici dehşeti Genç kadını araca kilitleyip darbetti İstanbul'da taksici dehşeti! Genç kadını araca kilitleyip darbetti

20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 20:49:09. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.