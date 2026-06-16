Denizli Büyükşehir zabıtası dilencilere geçit vermiyor - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir zabıtası dilencilere geçit vermiyor

Denizli Büyükşehir zabıtası dilencilere geçit vermiyor
16.06.2026 10:45  Güncelleme: 10:48
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Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik denetimlerini artırdı. Yapılan operasyonlarda dilencilere Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanırken, haksız kazanç sağlanan nakit paraya el konuldu. Gerçek ihtiyaç sahipleri ise belediyenin sosyal hizmet birimlerine yönlendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, kent genelinde kamu düzenini sağlamak, trafik güvenliğini korumak ve vatandaşların huzur içinde yaşamasını temin etmek amacıyla denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent merkezinde vatandaşların insani, dini ve vicdani duygularını suistimal ederek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, kent merkezindeki ana arterler, yaya yoğunluğunun üst seviyede olduğu meydanlar, alışveriş merkezleri çevreleri, alt ve üst geçitler, cami giriş-çıkışları ve sinyalizasyon noktalarını denetledi.

Yasal süreçler kararlılıkla uygulanıyor

Son gerçekleştirilen saha uygulamasında, teknik izleme ve koordinasyon neticesinde tespit edilen şahıslar yakalanarak Zabıta Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası'na götürüldü. Şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca cezai işlem uygulandı. Dilencilikten elde edildiği tespit edilen nakit paraya da el konuldu.

Gerçek ihtiyaç sahiplerinin belediyenin sosyal hizmet birimlerine yönlendirildiği belirtilirken, olumsuz durumların Alo 153 İletişim Merkezi üzerinden ihbar edilmesi çağrısı yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Denizli Büyükşehir zabıtası dilencilere geçit vermiyor - Son Dakika

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