Denizli'de Drift Krizi: Mahalle Sakinleri Çözüm Bekliyor - Son Dakika
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Denizli'de Drift Krizi: Mahalle Sakinleri Çözüm Bekliyor

Denizli\'de Drift Krizi: Mahalle Sakinleri Çözüm Bekliyor
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Denizli 3. Sanayi Sitesi çevresinde drift yapan Tofaş grubu, mahalle sakinlerini rahatsız ediyor.

Denizli 3. Sanayi Sitesi çevresinde iddiaya göre 15-20 kişilik Tofaş grubu, araç ve motosikletlerle gece boyunca drift yaparak mahalle sakinlerine zor anlar yaşatıyor. Vatandaşlar, yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan 3. Sanayi Sitesi çevresinde son günlerde yaşandığı iddia edilen drift olayları, bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre, yaklaşık 15-20 kişilik Tofaş grubu, araç ve motosikletlerle gece saatlerinde bölgede drift yapıyor. Sabaha kadar devam ettiği belirtilen yüksek motor ve lastik seslerinin yanı sıra yüksek sesli müzik de çevrede yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor.

"Çocuklarımız uykusuz kalıyor"

Defalarca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduklarını belirten mahalle sakinleri, buna rağmen sorunun çözüme kavuşmadığını ifade etti. Vatandaşlar, özellikle geceleri yaşanan gürültü nedeniyle çocuklarının ve yaşlıların rahatsız olduğunu dile getirerek yetkililerden önlem alınmasını istedi.

Aynı bölgede daha önce de benzer drift şikayetlerinin gündeme geldiği öğrenildi. Önceki olaylardan birinde drift yaptığı belirtilen bir sürücüye, alkollü araç kullanmak ve drift yapmak nedeniyle toplam 7 bin 369 TL para cezası uygulandığı, sürücünün ehliyetine el konulduğu ve aracının 2 ay süreyle trafikten men edildiği bildirildi. Ancak mahalle sakinleri, uygulanan cezaların benzer olayların yeniden yaşanmasını engelleyemediğini savunuyor.

"Artık bu çileden kurtulmak istiyoruz"

Gece saatlerinde bölgede yoğunlaşan drift ve gürültü nedeniyle yaşam kalitelerinin ciddi şekilde düştüğünü belirten vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinleri, "Artık bu çileden kurtulmak istiyoruz. Gece uyuyamaz hale geldik. Drift sesleri ve müzik yüzünden çocuklarımız bile uykusuz kalıyor. Yetkililerin bir an önce kalıcı çözüm bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Denizli, Tofaş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Drift Krizi: Mahalle Sakinleri Çözüm Bekliyor - Son Dakika

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