Denizli'de Düğün Konvoyunda Kaza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Denizli'de Düğün Konvoyunda Kaza

Denizli\'de Düğün Konvoyunda Kaza
14.09.2025 08:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çal'da düğün konvoyunda sollama yapan araç, diğer araca çarptı. Yaralı yok, maddi hasar var.

Denizli'nin Çal ilçesinde düğün konvoyunda hayatlı sollama yapan araç, başka bir otomobil çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Çal ilçesi İsabey Mahallesi Denizli yolu Bekir Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gitmek için,Yazır Mahallesi yönüne dönmek isteyen Mustafa E. idaresindeki 20 ACJ 667 plakalı otomobile, önündeki başka bir aracı sollamaya çıkan Selami G. yönetimindeki 20 BCU 81 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil tarlaya girerek durabildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Otomobil, Jandarma, denizli, Kaza, Çal, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Düğün Konvoyunda Kaza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi

07:46
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump’ın araçlarını dinliyor
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor
23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 08:05:24. #7.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Düğün Konvoyunda Kaza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.