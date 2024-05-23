Denizli'de Ehliyetsiz Genç Tarafından Kullanılan Lüks Araç Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Denizli'de Ehliyetsiz Genç Tarafından Kullanılan Lüks Araç Kazaya Sebep Oldu

Denizli\'de Ehliyetsiz Genç Tarafından Kullanılan Lüks Araç Kazaya Sebep Oldu

Denizli'de ehliyetsiz bir genç tarafından kullanılan lüks araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yolun ortasında duran araca çarpan SUV otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazaya neden olan genç sürücü ve yanındaki arkadaşı jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.05.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de ehliyetsiz gencin kullandığı lüks araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yolun ortasında duran araca SUV otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Denizli-Afyonkarahisar karayolu Honaz ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli il merkezinden Kocabaş Mahallesi istikametine giden Şinasi T.Ç. idaresindeki 06 DFS 833 plakalı BMW marka lüks otomobil, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı, maddi hasar oluşan araçtan yara almadan çıktı.

Bu sırada Denizli yönüne gelen Mahmut Kezer (59) yönetimindeki 34 DIA 831 plakalı Audi marka SUV araç, rampadan inerken yolun ortasında duran kazalı otomobili geç fark etti. Sürücü tüm çabalarına rağmen aracını durduramadı. SUV araç, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı sonucu bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Kezer ve eşi M. Kezer'e ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde Mahmut Kezer'in olay yerinde yaşamını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mahmut Kezer'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya neden olan Şinasi T.Ç.'nin ehliyetsiz ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Şinasi T.Ç. ve yanındaki arkadaşı jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza sonrası karayolunda kontrollü sağlanan ulaşım hurdaya dönen araçların kaldırılmasıyla normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Jandarma, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Ehliyetsiz Genç Tarafından Kullanılan Lüks Araç Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:32 İstanbul’da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı İstanbul'da pastanede silahlı çatışma: 3 ölü, 5 yaralı
20:04 O anlar kamerada Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı O anlar kamerada! Okuldaki mezuniyet kutlamasında helyum gazlı balon patladı
19:53 İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı İstanbul'daki 1 Mayıs olaylarında 27 kişi daha tutuklandı
19:18 Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye Bakan Şimşek: Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye
18:48 Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu’nun ismi istendi Ayhan Bora Kaplan'ın yargılandığı davada çarpıcı sözler: Hedef Cumhur İttifakı, Soylu'nun ismi istendi
21:37 Kendi sahasından aldı, götürdü Onuachu’dan şapka çıkarılacak gol Kendi sahasından aldı, götürdü! Onuachu'dan şapka çıkarılacak gol
21:15 Kupa finalinde yaptıklarına bakın Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat Kupa finalinde yaptıklarına bakın! Beşiktaşlı taraftarlardan Trabzonsporluları çıldırtan tezahürat
20:42 Süper Lig’in tozunu attırmıştı Francesco Farioli, Ajax’ın yeni teknik direktörü oldu Süper Lig'in tozunu attırmıştı! Francesco Farioli, Ajax'ın yeni teknik direktörü oldu
20:41 AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri’nin 1000. hafta eylemine izin verilecek AK Partili Zengin duyurdu: Cumartesi Anneleri'nin 1000. hafta eylemine izin verilecek
20:02 Kendi takımının galibiyetine oynamış Premier Lig’in yıldızına bahis soruşturması Kendi takımının galibiyetine oynamış! Premier Lig'in yıldızına bahis soruşturması
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:31 Mersin’de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü Mersin'de tır yangınında 7 sıfır otomobil küle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 22:27:14. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Ehliyetsiz Genç Tarafından Kullanılan Lüks Araç Kazaya Sebep Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement