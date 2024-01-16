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Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi, 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi, 1 ölü 1 yaralı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, ehliyetsiz olduğu iddia edilen 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, 15 yaşındaki kuzeni ise hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli\'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi, 1 ölü 1 yaralı
16.01.2024 - 20:59,
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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, ehliyetsiz olduğu iddia edilen 17 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, 15 yaşındaki kuzeni ise hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; babasına ait 20 AUU 61 plakalı Fiat marka otomobil ile Bozkurt ilçe merkezinden İnceler Mahallesi istikametine gitmekte olan 17 yaşındaki Mehmet T., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybetti. Ehliyetinin olmadığı ileri sürülen sürücünün kontrolünü sağlayamadığı otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi.

Yolda geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen aracı kullanan yaralı sürücü Mehmet T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün halasının oğlu Ali Eren Ö.'nün ise hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi, 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi, 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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