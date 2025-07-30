Denizli\'de Eski Çöp Alanında Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'de eskiden çöp depolanan alanda yangın meydana geldi. Yangına Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ve Tavas Belediyesi ekipleri müdahale etti. yangın saatlerce süren çabalar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Tavas İlçesi Karahisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karahisar Mahallesinin eski çöp depolamam alanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi. Kullanılmayan çöp depolama alanından dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye OGM personeli ve Tavas Belediyesi ekipleri sevk edildi. Arazözlerle ve iş makineleriyle müdahale edilen yangın saatlerce süren uzun uğraşlar sunucu kontrol altına alındı.

Yangına İlişkin açıklamada bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Karahisar Mahallemizde eski çöp depolama alanında çıkan yangın, OGM ekipleri ve Belediye Personelimizin yoğun çabalarıyla saatler süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangının çevreye sıçramaması için fedakarca çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Özellikle sıcak ve rüzgarlı yaz günlerinde, yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınmanın hayati önem taşıdığını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ