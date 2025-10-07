Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti

Haberin Videosunu İzleyin
Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti
07.10.2025 11:44  Güncelleme: 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti
Haber Videosu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, bahçesinden topladığı sebzeleri evine götürürken kontrolsüz şekilde hareket eden çöp kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetti. Kadın metrelerce sürüklendi, feci kaza anı ise evinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bahçesinden topladığı sebzeleri evine götüren yaşlı kadın, çöp attıktan sonra kontrolsüz şekilde harekete geçen kamyonun altında metrelerce sürüklendi. Yaşlı kadının feci şekilde hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza, kendi evinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dün öğleden sonra meydana gelen kazada, 63 yaşındaki Atiye Kabaklı, evinin karşısındaki bahçesinden topladığı sebzelere geri döndü. Yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadın, Pamukkale Belediyesi temizlik ekibinin geldiğini görünce kaldırımda bekledi. Ekiplerin çöp almak için duraklaması üzerine kamyonun önünden geçmeye çalışan yaşlı kadın, kontrolsüz şekilde hızlanan E.A. yönetimindeki Pamukkale Belediyesi'ne ait 20 PK 294 plakalı kamyonun altında kaldı. Yaşlı kadın, çöp kamyonunun arkasına tutunan temizlik işçilerinin gözleri önünde metrelerce aracın altında sürüklendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Bir süre ilerledikten sonra duran kamyonun altından çıkan Atiye Kabaklı, feci şekilde hayatını kaybetti. Elindeki kova ve poşet içerisindeki sebzeleri çevreye saçılan talihsiz kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Bahçesinden topladığı sebzeleri evine götürmek isteyen kadının ölümüne neden olan çöp kamyonu sürücüsü E.A. gözaltına alındı.

YAVAŞLAYAN KAMYON ANİDEN HIZLANDI

Yaşlı kadının hayatını kaybettiği cinayet gibi kaza, kendi evinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde yaşlı kadının elindeki kova ve poşetle yola doğru yürüdüğü, çöp kamyonuna yaklaştığı görünce beklediği, duraklayan çöp kamyonunun aniden hızlanarak kadını sürüklediği, sebzelerin çevreye saçılması ve yaşlı kadının aracın altından çıktığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, Güvenlik, denizli, 3-sayfa, Sağlık, Atiye, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı İfadeler kan dondurdu Ölü bulunan üniversite öğrencisinin mektubu ortaya çıktı! İfadeler kan dondurdu
Halkbank’ın ABD mahkemesine yaptığı temyiz başvurusu reddedildi Halkbank'ın ABD mahkemesine yaptığı temyiz başvurusu reddedildi
İş makinesi ile araç çekmeye kalktılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar İş makinesi ile araç çekmeye kalktılar, ellerine yüzlerine bulaştırdılar
Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan’da: Gazze’deki soykırımı durdurmak bize düşüyor Aktivist Greta Thunberg, Yunanistan'da: Gazze'deki soykırımı durdurmak bize düşüyor
Suikast sonucu öldürülen Avukat Serdar Öktem’in son paylaşımı dikkat çekti Suikast sonucu öldürülen Avukat Serdar Öktem'in son paylaşımı dikkat çekti
Piknik yaparken yılan saldırısıyla karşılaştı Piknik yaparken yılan saldırısıyla karşılaştı
Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı Serdar Öktem suikastında 6 gözaltı

15:35
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak
Metroya valizle binenlerden ilave ücret alınacak
15:32
AK Partili vekilden “Yozgatlıyım“ diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu
AK Partili vekilden "Yozgatlıyım" diyen İsrail askeri hakkında suç duyurusu
15:30
Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde Dudak dudağa pozları viral oldu
Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde! Dudak dudağa pozları viral oldu
15:13
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar
Özgür Özel: Asgari ücreti yüzde 20 artırmaya niyetleniyorlar
14:58
İstanbul’da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor
İstanbul'da bu metro hattını kullananlar şaşkın: Anonsu duyan birbirine bakıyor
14:23
Avukat suikastında çarpıcı detay Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş
Avukat suikastında çarpıcı detay! Ölüm emri yurt dışındaki çete elebaşından gelmiş
14:17
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Milyonlarca emekliyi kara kara düşündürecek kararın eli kulağında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 16:17:14. #7.13#
SON DAKİKA: Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.