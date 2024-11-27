Denizli'de park halindeki otomobil frenin boşalmasıyla metrelerce ilerledikten sonra duvara çarparak durabildi. Yokuş aşağı hızlanan araç hurda yığınına döndü.
Kaza, Buldan ilçesi Güroluk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sahibi tarafından park edilen araç gece saatlerinde freninin boşalması nedeniyle hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı olması sebebiyle hız kazanan araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Sesi duyarak olay yerine giden vatandaş ise ne olduğunu anlayamadı. Bir süre sonra araç sahibine ulaşılmasıyla gerçek ortaya çıktı. Freni boşaldığı anlaşılan araç ise duvara çarpmasının ardından hurda yığınına döndüğü görüldü. Olay sonrasında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de Freni Boşalan Araç Duvara Çarptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?