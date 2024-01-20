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Denizli'de Halk Otobüsü Kazası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de Halk Otobüsü Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Denizli'de yolun karşısına geçerken halk otobüsünü fark edemeyen bir kişi, otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonucunda yaşlı adamın durumu ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli\'de Halk Otobüsü Kazası: Bir Kişi Yaralandı
20.01.2024 - 18:24,
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Denizli'de yolun karşısına geçerken halk otobüsünü fark edemeyen bir kişi, otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçen 65 yaşlarındaki bir kişi, seyir halindeki belediye halk otobüsünü fark edemedi. Otobüsün çarptığı yaşlı adam, savrularak kafasını kaldırıma vurdu. Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayda belediye otobüsünün yan camları kırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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