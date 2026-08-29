Denizli'de Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Denizli'de Haraç Çetesi Çökertildi

Denizli\'de Haraç Çetesi Çökertildi
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Denizli'de kaçırdıkları kişileri dövüp haraç alan 7 şüpheli tutuklandı. Adliyeye sevk edilirken dikkat çekti.

Denizli'de hedef aldıkları kişileri kaçırıp, çırılçıplak soyup dövdükten sonra haraç aldıkları iddiasıyla JASAT timleri tarafından operasyonla gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevki sırasında bir şüphelinin sırıtarak yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

Denizli'de hedef aldıkları kişileri önce kaçırıp ardından ıssız bir akarsu kenarına götüren haraç çetesinin mağdurları çırılçıplak soyduktan sonra darp ettiği ve tehdit yoluyla gasp edildiği iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Yürütülen çalışmalar kapsamında zorla kaçırdıkları kişilerden haraç aldığı ileri sürülen çeteye operasyon düzenlendi. JASAT timleri ve diğer birimlerin ortak operasyonuyla 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sırıta sırıta girdiği adliye binasından tutuklanarak çıktı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 7 şüpheli şahıs geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Kendilerine yöneltilen soruları cevapsız bırakmaları ise dikkatlerden kaçmadı. Jandarma ekipleri tarafından tek sıra halinde adliye binasına alınan şüphelilerden en öndeki şahsın sırıtarak yürümesi dikkatlerden kaçmadı. 7 şüpheli şahıs savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Tutuklama, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Adliye, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Haraç Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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