Pamukkale Belediyesinden ruhsat alamayınca canına kıydı - Son Dakika
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Pamukkale Belediyesinden ruhsat alamayınca canına kıydı

Pamukkale Belediyesinden ruhsat alamayınca canına kıydı
24.06.2026 11:20  Güncelleme: 11:22
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 32 yaşındaki iş adamı Mehmet Çaput, evinde ölü bulundu. Yanında eşi, kızı ve belediyeye hitaben yazılmış 3 mektup bulunan Çaput'un, iş yeri açma ruhsatı alamadığı için bunalıma girdiği iddia edildi.

Denizli'de meydana gelen olayda, 32 yaşındaki iş adamı evinde ölü bulundu. Arkasında 3 tane mektup bırakan işadamının, Pamukkale Belediyesinden işyeri açma ruhsatı alamadığı için bunalıma girdiği ileri sürüldü.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'de çeşitli işletmelerde ortaklığı bulunan 32 yaşındaki Mehmet Çaput evinde ölü bulundu. Evine gelen eşi, Çaput'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 32 yaşındaki Mehmet Çaput'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde Çaput'un yanında 3 mektup bulunduğu, mektupların 2 yaşındaki kızı, eşi ve Pamukkale Belediyesine yönelik olduğu öğrenildi.

Piyasaya yüklü miktarda borcu bulunduğu iddia edilen Mehmet Çaput'un bir süredir iş yeri açma ruhsatı almaya çalıştığı fakat Pamukkale Belediyesi tarafından işletmeye ruhsat verilmesi üzerine bunalıma girdiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pamukkale, 3. Sayfa, Denizli, Ekonomi, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pamukkale Belediyesinden ruhsat alamayınca canına kıydı - Son Dakika

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