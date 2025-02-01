Denizli'de İş Yeri Kontrollü Olarak Yıkıldı - Son Dakika
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Denizli'de İş Yeri Kontrollü Olarak Yıkıldı

Denizli\'de İş Yeri Kontrollü Olarak Yıkıldı

Sarayköy'de temel kazısı sonrası hasar gören 3 katlı işyeri, kontrollü bir şekilde yıkıldı.

01.02.2025 11:06
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yapılan temel kazısı sonrası hasar alan 3 katlı işyeri, büyük bir gürültüyle yandaki apartmandan ayrıldı. Yıkılmaması için iş makineleriyle desteklenen işyeri, tahliye edilmesinin ardından kontrollü olarak yıkıldı.

Olay, Sarayköy ilçe merkezinde bulunan Turan Mahallesi 24 Mayıs Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; caddede bulunan A.R.Ö. ve A.Ö. isimli kardeşlere ait eski bina yıkılarak, yapılacak yeni inşaat için temel kazısı yapıldı. Gece saatlerinde önce temel kazısının yapıldığı kaldırımda bulunan telefon hattı panosu açılan çukura düştü, ardından ise şebeke borusunda patlak meydana geldi. Patlayan borudan akan tazyikli su, çalışmanın yapıldığı alana komşu olan Y.Ö.'ye ait 3 katlı işyerinin temelinde göçüğe neden oldu.

Bina gürültünün ardından yandaki apartmandan ayrıldı

Temel kazısı yapılan alanın yanında bulunan 3 katlı işyeri, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle yine inşaat sahibi aileye ait olan 5 katlı apartmandan ayrılarak, büyük bir çatlak oluştu. Binanın yıkılmak üzere olduğunu gören çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine ağır hasar alan iş yerinin yıkılmaması için büyük bir kepçe ile destek yapıldı. Alınan önlemin ardından binada kiracı olarak bulunan anahtarcı, işyerini tahliye etti. Kentin en işlek noktasındaki caddede bulunan iş yerinin oluşturduğu tehdit nedeniyle binaya ikinci bir iş makinesiyle daha destek sağlandı.

Yapılan incelemelerin ardından kullanılması riskli görülen iş yerinin yıkılmasına karar verildi. Temel kazısı yapılırken oluşan hasar oluşan 3 katlı işyeri, iş makinesi tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkımın tamamlanmasının ardından hafriyatın taşınmasına başlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de İş Yeri Kontrollü Olarak Yıkıldı - Son Dakika

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