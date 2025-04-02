Denizli\'de İşyerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Denizli'de bir işyerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınırken işyerinde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebepte yangın meydana geldi. İşyerinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayalık, Gümüşler Bahçelievler, Kınıklı, Akhan, Sarayköy, Akköy, Cankurtaran, Baklan, Kaklık ve Honaz şube itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek bölgeye 13 araç, 1 tır, 1 lojistik destek aracı, 1 iş makinası ve toplam 47 personel söndürme çalışmasında bulundu. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, soğutma çalışmalarını tamamlarken iş yerinde ise büyük madde hasar meydana geldi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken büyük madde hasar meydana geldi. Maddi hasarın meydana geldiği yangında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - DENİZLİ