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Denizli'de İtfaiye Ekipleri Kediyi Tuvaletten Kurtardı - Son Dakika
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Denizli'de İtfaiye Ekipleri Kediyi Tuvaletten Kurtardı

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir bahçe evinin avlusunda bulunan tuvalet deliğine düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ev sahiplerinin kendi çabaları sonuçsuz kalınca, itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. İtfaiye ekipleri, kullanılmayan tuvalet içerisine uzattıkları kanca yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. Kurtarılan kedinin sıcak görüntüsü ise gönülleri ısıttı.

Denizli\'de İtfaiye Ekipleri Kediyi Tuvaletten Kurtardı
11.01.2024 - 12:18,  Güncelleme: 12:19
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Denizli'nin Buldan ilçesinde bahçe evinin avlusunda bulunan tuvalet deliğine düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Bir bahçe evinin avlusundan bulunan tuvaletten kedi sesi duyan ev sahipleri tuvalet deliğinin içerisine düşmüş bir kedi olduğunu fark etti. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla kediyi kurtarma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarmak maksadıyla çalışmalara başladı. İtfaiye ekipleri kullanılmayan tuvalet içerisinde uzattıkları kanca yardımıyla kediyi mahsur kaldığı yerden çıkarttı. İtfaiye personelinin kurtardığı kediyle sıcak görüntüsü ise gönülleri ısıttı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de İtfaiye Ekipleri Kediyi Tuvaletten Kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de İtfaiye Ekipleri Kediyi Tuvaletten Kurtardı - Son Dakika
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