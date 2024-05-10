Denizli'de Jeotermal Sondaj Çalışması Sırasında Patlamalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Denizli'de Jeotermal Sondaj Çalışması Sırasında Patlamalar Devam Ediyor

Denizli\'de Jeotermal Sondaj Çalışması Sırasında Patlamalar Devam Ediyor

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 12 gündür sürüyor. Patlamalar sonucunda fışkıran korbonmonoksit gazının siyah renge dönmesi ve sondajdan parçaların çıkmaya başlaması endişe yaratıyor. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sülfür gazı da çevreye yayıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

10.05.2024 11:57
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Denizli'de kurulacak jeotermal tesis için yapılan sondaj çalışması sırasında meydana gelen patlamalar 12 gündür sürüyor. Patlamalar nedeniyle fışkıran korbonmonoksit gazının aralıklarla siyah renge dönmesi ve sondajdan parçalarının çıkmaya başlaması endişeye yol açtı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 29 Nisan Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında bölgede kurulması planlanan jeotermal tesisin sondaj çalışmaları sırasında patlama meydana geldi. Devam eden patlamalar nedeniyle bölgede geniş çaplı önlem alınırken, patlamalar sırasında Babadağ kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında sülfür gazı da çevreye yayıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan sülfür gazı ölçümlerinde yanma riski olmadığı öğrenilirken, cadde üzerinde ulaşıma kapatıldı.

12 gündür süren karbonmonoksit patlamasının basıncı nedeniyle ekipler müdahale etmekte zorlanırken, kuyu dron ile görüntülendi. Günlerdir süren ve çevrede korkuya neden olan patlamalarda metrelerce yüksekliğe ulaşan karbonmonoksitin aralıklarla siyah renge döndüğü görüldü. Kapatma çalışmalarının devam ettiği sondaj kuyusundan taş parçalarının fırlamaya başlaması nedeniyle sivil araç ve insan girişinin yasaklandığı bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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